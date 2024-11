Mondiale di Kobudo a Tivoli, 31 medaglie per gli atleti pontini dell’Asd Sport per tutti

SERMONETA – Nuovi successi per l’asd Sport per tutti di Sermoneta, che al primo Campionato Mondiale di Kobudo a Tivoli sono tornati a casa con 31 medaglie in 55 gare disputate, di cui 3 medaglie d’oro, 10 medaglie d’argento, 18 medaglie di bronzo, oltre ai 4 quarti posti e altri buoni piazzamenti in pool numerose. Podi conquistati dai 19 atleti di Sermoneta guidati dal loro Maestro 5° Dan Nicola Marone, sebbene gli atleti pratichino Kobudo da meno di un anno.

Alessio Aceto, Andrea E Filippo Bartoccini, Gianluca e Giulia Bruni, Francesco Cioccheti, Elisa D’Angelo, Francesco Di Stefano, Giuseppe Feola, Leonardo Iachetti, Monica Marone, Valentino e Terenziano Milani, Luca Porcelli, Gioele Retacchi, Gabriele Maimone, Ines Riccardo, Giovanni Tafuto e lo stesso Maestro Nicola Marone, hanno gareggiato in tutte le specialità di basic weapons: Bo, Sai, Tonfa e Nunchaku.

«Grazie alle numerose gare internazionali a cui abbiamo partecipato siamo riusciti a capire come affrontare una competizione di tale portata», spiega il maestro Marone. «Stavolta non è stata facile poiché siamo andati a gareggiare contro atleti che da anni allenano le armi, e in questo campo sono più esperti di noi. Dobbiamo continuare ad allenarci con serietà e disciplina come sempre, per diventare in grado di competere nel Kobudo con la stessa praticità con cui gareggiamo nel Karate».

L’associazione sermonetana da pochi anni ha portato bambini dai 5 ai 17 anni a livelli altissimi in una nuova disciplina, il Kobudo, che in Europa è ancora in fase di crescita.

«Un ringraziamento ai genitori che mi hanno seguito. Complimenti ai miei atleti: sono sempre orgoglioso di vedervi uniti sia nella vittoria che nella sconfitta. E un forte ringraziamento all’amministrazione comunale e al sindaco Giuseppina Giovannoli e al consigliere delegato allo sport Mauro Lorenzo Mariotti, sempre vicina alle associazioni e pronta a sostenerle in tutti i modi», conclude il maestro.