Omicidio Antonio Grossi: due persone arrestate a Lenola

FONDI – Due persone di Lenola sono state arrestate dai Carabinieri per la morte di Antonio Grossi, vittima, secondo le indagini, di un omicidio. I due sono gravemente indiziati dell’omicidio preterintenzionale del 63enne originario di Fondi.

L’uomo era stato trovato il 9 giugno morto riverso sul pavimento del bagno tra la doccia e il water. A fare la scoperta era stato il fratello della vittima, due anni più grande di lui che aveva chiamato i carabinieri. L’autopsia, disposta subito dopo i fatti dalla pm Martina Taglione aveva stabilito che non si era trattato di un semplice malore, ma che il decesso era stato causato da un’aggressione subita dalla vittima nei giorni precedenti.

Le indagini dei carabinieri hanno da subito seguito una pista precisa che ha portato agli arresti di oggi.

Le indagini si era concentrate a ricostruire quanto accaduto nei giorni precedenti. Il 3 giugno all’esterno di un bar di Lenola, i due indagati erano stati chiamati sul posto dal proprietario del locale “per liberarsi della presenza, fastidiosa, ma non pericolosa, del 63enne fondano che, spesso, si presentava palesemente ubriaco”, hanno spiegano i carabinieri. In quella occasione, come ripreso anche dalle telecamere di videosorveglianza, i due aggressori hanno colpito selvaggiamente la vittima, anche con alcune sedie che erano all’esterno del bar.

Questa mattina i due arrestati sono stati portati nella casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.