Rapina in villa ad Aprilia , in sei picchiano e immobilizzano il proprietario. Poi minacciano la moglie: rubati soldi e gioelli

APRILIA – Sei uomini hanno fatto irruzione in una villa in piena notte e hanno rapinato una coppia di coniugi di Aprilia. La banda, armata di bastone e con il volto travisato, ha fatto irruzione nell’abitazione dopo aver staccato il contatore dell’energia. Quando l’uomo è uscito per riattivarlo lo hanno aggredito alle spalle e picchiato. Entrati nella villa lo hanno immobilizzato impedendogli di chiamare aiuto. Hanno poi costretto la moglie, sotto la minaccia di consegnare i contanti e i gioielli che avevano in casa. I malviventi, dopo aver completato il colpo, si sono anche impossessati delle registrazione dell’impianto di videosorveglianza e poi sono fuggiti. Quando è stato chiamato aiuto sul posto sono arrivati i Carabinieri di Aprilia che hanno svolto un accurato sopralluogo per raccogliere elementi utili all’identificazione della banda.