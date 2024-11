Scavalca un balcone e muore, tragedia a Sabaudia

SABAUDIA – Tragedia ieri sera a Sabaudia: un uomo di 75 anni aveva lasciato le chiavi dentro casa prima di uscire e per recuperarle ha deciso di scavalcare il balcone tra il suo appartamento e quello del vicino a un’altezza di sette metri. L’anziano però ha perso l’equilibrio è precipitato e morto sul colpo. Si tratta di Leonardo Mastri, settantaquattrenne di Sabaudia, che ha fatto un volo di sette metri nel tentativo di passare da un balcone all’altro della palazzina residenziale in cui viveva in corso Vittorio Emanuele nel cuore della città. Ieri pomeriggio i Carabinieri sono intervenuti insieme al personale sanitario del 118 che però non ha potuto fare niente per l’uomo.