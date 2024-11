Sciopero di tutto il personale di Ferrovie dello Stato. Garantiti solo i servizi minimi

SCIOPERO – Dalle ore 9:01 alle ore 16:59 di oggi 5 novembre, è in atto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia Tper e Trenord proclamato dalle Organizzazioni Sindacali.

I treni possono subire variazioni o cancellazioni.

La protesta dopo «l’ennesima aggressione avvenuta ieri pomeriggio ai danni di un Capo treno accoltellato gravemente nella tratta Genova Brignole – Busanna su treno regionale 12042, che segue per tempistica, in un’escalation di violenza su scala nazionale, le numerose aggressioni subite dal personale mobile negli ultimi mesi». Ad affermarlo in una nota congiunta sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti. L’astensione riguarderà tutto il personale delle ferrovie: dai controllori ai capitreno e macchinisti e verranno garantiti i servizi minimi come previsto dalla Legge e dalla disciplina di settore.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

• fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

• fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali.

In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Maggiori informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili sugli altri canali web del Gruppo FS, Trenitalia Tper e Trenord, presso il personale di Assistenza clienti e le biglietterie.

Attivo call center gratuito 800 89 20 21.