Semina il panico nel quartiere Nicolosi: fermato volto noto alle forze dell’ordine

LATINA – La Polizia è intervenuta ieri nel quartiere Nicolosi a Latina dopo la segnalazione di un uomo che si era parzialmente denudato e intimoriva i passanti brandendo dei cocci di vetro. Quando gli agenti sono arrivati hanno riconosciuto un soggetto noto alle forze dell’ordine, un trentenne algerino arrestato un paio di volte per episodi di violenza. Era in evidente stato di alterazione psicofisica e aveva impugnato due colli di bottiglia rotti, utilizzandoli come armi per minacciare i passanti.

L’uomo è destinatario di un ordine di espulsione dall’Italia.