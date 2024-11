Strage di Halloween sulle strade, morti due centauri

Aveva appena 16 anni, viveva a Santo Janni, vicino Formia. E’ Anthony Di Fava, la vittima dello scontro tra due moto avvenuto ieri sera lungo l’Appia, nei pressi dello scalo ferroviario di Itri. Il ragazzo in sella a una 125 è entrato in collisione con un’altra moto, successivamente l’incidente ha coinvolto anche un furgone e un’auto. Per il giovane non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. L’altro centauro, ferito ma in modo non grave, è stato trasferito al Dono Svizzero per accertamenti. A distanza di poche ore, però, un’altra tragedia ha segnato la serata di ieri. E’ avvenuta su strada Santa Maria, nei pressi dell’Acciarella. Per un sorpasso azzardato si sono scontrate una Ford Puma e una moto: il conducente di quest’ultima è stato sbalzato contro il ponte di un’abitazione e poi dentro un fosso, morendo sul colpo. Si chiamava Gianluca Marangon, aveva 43 anni, viveva nelle vicinanze.