Terracina, un uomo in grave stato di alterazione psico-fisica rinuncia alle cure del 118 e minaccia di suicidarsi

TERRACINA – Questa mattina i Carabinieri sono intervenuti in centro dopo la segnalazione di una persona in grave stato di alterazione psico-fisica che girovagava a piedi. Si tratta di un uomo di 52 anni, residente a Frosinone, già noto alle forze di polizia. L’uomo è stato fermato e identificato ma quando si è reso conto che sul posto stava arrivando anche il 118 è scappato rifugiandosi in un condominio, all’interno del quale, raggiunto l’ultimo piano ha minacciato di lanciarsi dalla tromba delle scale se i militari si fossero avvicinati.

Dopo vari tentativi, i Carabinieri sono riusciti a farlo desistere immobilizzandolo, per poi affidarlo al personale del 118. Il 52enne è stato trasportato all’ospedale di Latina.