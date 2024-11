Travolto e ucciso mentre era in sella alla sua bici. E’ accaduto a Cisterna

CISTERNA – Ennesimo incidente mortale sulle strade pontine. Questa mattina un ciclista è stato travolto ucciso da un’auto su via Tivera tra Cisterna e Doganella. Secondo la prima ricostruzione l’uomo era insieme ad altri ciclisti quando è avvenuto l’impatto. Il gruppo stava pedalando verso Doganella quando, dalla direzione opposta, è arrivata l’auto che travolto il ciclista. Subito sono scattati i soccorsi, ma al loro arrivo per l’uomo non c’era già più nulla da fare. La donna alla guida dell’auto ha avuto un malore ed è stata trasportata in eliambulanza in ospedale. Per i rilievi sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cisterna. La strada è stata chiusa al traffico.