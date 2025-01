“Alto Impatto” a Villaggio Trieste, sorpresi due stranieri irregolari

Nuova operazione interforze ad “Alto Impatto” messa a segno dalla polizia nel quartiere di Villaggio Trieste, a Latina. Svariate pattuglie, affiancate dalla Stradale e dal Reparto Prevenzione Crimine Lazio, hanno passato al setaccio la zona verificando la posizione di complessivi 46 extracomunitari. Due di questi, tunisini controllati presso la mensa della Caritas, erano sprovvisti di documenti e sono poi risultati irregolari. Avevano presentato richiesta di asilo ma per uno di loro l’istanza era stata negata: per tale motivo è stato accompagnato al Centro di Ponte Galeria per le procedure di rimpatrio. Gli agenti hanno identificato in tutto 203 soggetti fermando 73 veicoli ed elevando sei sanzioni.