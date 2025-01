Azienda agricola fatta chiudere nel Nord Pontino: aveva assunto un clandestino

Un’operazione congiunta dei carabinieri di Campoverde, Cisterna e Cori ha portato alla chiusura di un’azienda agricola all’interno della quale è stato sorpreso un lavoratore clandestino. Il blitz, scattato nell’ambito dell’attività di prevenzione del fenomeno del “caporalato”, ha riguardato un’attività di floricoltura e di coltivazioni non permanenti. I militari hanno trovato l’irregolare, un indiano subito denunciato, e altri due suoi connazionali per i quali non era stata inoltrata la comunicazione di assunzione. Il titolare, un 70enne già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato e sarà sottoposto ad una maxisanzione.