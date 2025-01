Blitz del Nas, sequestri e multe a Gaeta e Formia

Il Nas di Latina e i carabinieri di Formia hanno effettuato delle ispezioni in alcuni ristoranti e negozi del posto nell’ambito di una serie di controlli sul rispetto delle norme igienico sanitarie. In un bar, in particolare, sono state riscontrate irregolarità in materia di obblighi di pronto soccorso e assistenza medica di emergenza: il titolare, un 52enne, è stato denunciato. E’ andata peggio al proprietario di una pizzeria di Gaeta, nella quale sono stati rinvenuti e sequestrati 40 chili di alimenti mal conservati e privi di tracciabilità. L’uomo è stato sanzionato anche per alcune mancanze amministrative, per un importo totale di 2mila euro.