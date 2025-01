Blitz del Nas, sequestri e sanzioni in attività di Priverno e Fondi

Negli ultimi giorni i carabinieri del Nas di Latina hanno effettuato delle ispezioni in alcune attività di ristorazione e in alcuni negozi di Priverno e Fondi. I controlli hanno portato alla luce gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie e sulla tracciabilità dei prodotti alimentari, culminando in sequestri e pesanti sanzioni amministrative. In un market di Fondi i militari hanno sequestrato 83 chili di alimenti vari mal conservati o privi della necessaria documentazione. Il responsabile è stato sanzionato per un importo di 2mila euro. In un bar/tavola calda di Priverno, inoltre, sono state riscontrate gravi carenze igieniche che hanno comportato la sospensione dell’attività, valutata sui 500mila euro, e una multa di mille euro.