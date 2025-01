Colti sul fatto durante uno scambio di droga: due arresti a Cisterna

Colti sul fatto dalla polizia durante un incontro a dir poco sospetto, alla periferia di Cisterna. Gli agenti hanno notato infatti un uomo in sella ad una moto seguito da un altro alla guida di un’auto all’interno di un parcheggio isolato. Alla loro vista, il soggetto al volante ha provato inutilmente a scappare lanciando un involucro dal finestrino. Entrambi sono stati bloccati e perquisiti, uno di loro risultava già sottoposto a sorveglianza speciale. Il sacchetto conteneva 110 grammi di cocaina suddivisi in due parti, nella vettura c’era anche un rotolo di banconote per un totale di 3150 euro. In una delle loro abitazioni, inoltre, erano custoditi biglietti e appunti sulla pesatura della sostanza oltre a vario materiale per il confezionamento delle dosi. Per i due sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.