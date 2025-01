Era ai domiciliari ma spacciava: nei guai un 56enne di Latina

Si trovava agli arresti domiciliari ma nascondeva in casa una scorta di hascisc. Un pontino di 56 anni ha fatto i conti con un’ispezione della squadra mobile, insospettita da uno strano via vai di persone attorno alla sua abitazione. Gli agenti hanno rinvenuto 12 dosi di droga del peso di oltre 68 grammi e una piccola quantità di anfetamina. La perquisizione è proseguita nelle cantine, dove era nascosto vario materiale per il confezionamento e il taglio della droga insieme a 6 bilancini e a 350 grammi di bicarbonato. Per il 56enne è scattata la denuncia per spaccio di stupefacenti.