Finanziamenti statati ottenuti indebitamenti. Sequestro della Guardia di Finanza di Fondi per circa € 600.000

Tutto è partito dagli accertamenti della Guardia di Finanza di Fondi su un finanziamento dal Fondo di Garanzia erogato a favore di una società della provincia di Roma operante nel settore del commercio all’ingrosso di carni fresche. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, hanno dato esecuzione in questi giorni ad un decreto di sequestro preventivo per un valore di circa 600 mila euro, emesso dal Tribunale di Velletri, nei confronti di sei società (italiane ed ungheresi) e cinque italiani, tutti indagati a vario titolo per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta e false comunicazioni sociali. Il sistema fraudolento era finalizzato all’emissione ed utilizzo di fatture, operazioni inesistenti e al ricorso a una serie di artifici contabili per ottenere il finanziamento e una volta accreditata sul conto corrente societario, la somma di denaro veniva immediatamente fatto sparire, determinando peraltro lo stato di insolvenza della società utilizzata.