Il “Pacifici e De Magistris” illustra la grande novità del “4+2”

Parte il 4 + 2. Importante novità nel panorama scolastico provinciale. Al Pacifici e De Magistris di Sezze inizia la sperimentazione del diploma quadriennale di Esperto Enogastronomico. Il nuovo percorso quadriennale consente di lavorare immediatamente al conseguimento del titolo come Esperto di food, beverage & hospitality, oppure di continuare presso un ITS di settore o di iscriversi all’Università. Il Percorso è rivolto a studenti con forti motivazioni a distinguersi nel settore alberghiero e della ristorazione per vivere esperienze uniche in laboratori intensivi guidati da docenti e professionisti, attraverso laboratori all’avanguardia, collaborazioni con esperti del settore e percorsi di Pcto in Italia e all’estero, già a partire dal 2° anno. Con il 4+2 dell’Alberghiero il Pacifici e De Magistris arricchisce ulteriormente l’offerta formativa che vede già la presenza, oltre al tradizionale Indirizzo enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, dei licei Classico, Scientifico ed Economico Sociale (LES) e dell’indirizzo tecnico economico (ITE). La Dirigente scolastica Rossella Marra ritiene “che la sperimentazione del Diploma Quadriennale per l’Alberghiero possa dare impulso all’intero Istituto, rendendo onore alla tradizione che ci ha preceduto che vede il Pacifici e De Magistris un punto di riferimento per la formazione e la cultura nel comprensorio, luogo di promozione culturale e sociale dove ciascuna studentessa e ciascuno studente sviluppa le proprie potenzialità e realizza i propri sogni”.

Anche in ottica delle iscrizioni al primo anno che si sono aperte in questi giorni, e si concludono il 10 febbraio prossimo, “l’offerta formativa ricca e variegata – conclude la Dirigente Marra – dà la possibilità allo studente che termina il 1° ciclo di istruzione di trovare nel Pacifici e De Magistris il percorso corrispondente alle proprie aspirazioni potendo scegliere tra gli indirizzi liceali presenti (Classico, Scientifico e Scienze Umane opzione economico sociale), la formazione tecnica dell’istituto tecnico commerciale con le sue articolazioni ordinamentali (Afm e Sia) oltre che con la curvatura del Web Marketing; e il percorso professionale dell’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera con il suo tradizionale percorso Quinquennale e la novità del percorso Quadriennale all’interno della sperimentazione della Filiera Tecnologica e professionale 4+2.”.