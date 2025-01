Inchiesta Abc Latina, si dimette il presidente del Cda

Gli ultimi sviluppi nell’inchiesta sull’Abc Latina e le polemiche attorno alla vicenda hanno portato alle dimissioni di Lorenzo Palmerini, presidente del consiglio di amministrazione dell’azienda. In queste ore, infatti, Palmerini ha diffuso una nota spiegando che alla base della sua decisione c’è soprattutto il “disagio personale di aver toccato con mano la totale assenza di considerazione nei confronti di chi si presta a lavorare per l’Amministrazione, per di più senza chiedere nulla in cambio. “Ringrazio gli altri componenti del Consiglio, avvocato Daniela Moscarino e ingegnere Alessandro Angelini, per il prezioso contributo fornito nello svolgimento delle attività collegiali: a loro auguro di riuscire a portare a termine l’impegnativo percorso avviato e di raggiungere gli ambiziosi obiettivi che si erano prefissati. Un sincero pensiero, infine, va ai lavori tutti dell’Azienda Speciale ai quali mi lega un sentimento di affetto e solidarietà: il lavoro svolto in questo anno doveva essere la base di ripartenza. Mi auguro per loro e per tutti i cittadini che si possa continuare nel solco tracciato”.

Un concetto condiviso dal sindaco, Matilde Celentano, che ha affermato che è umanamente difficile accettare di trovarsi al centro di un polverone mediatico dopo essersi resi disponibili e senza alcun interesse a spendersi al servizio della collettività”.

“In questo anno di incarico, il dottor Palmerini – ha continuato il Sindaco – si è dimostrato capace ed estremamente disponibile al dialogo, con l’Amministrazione ed anche con l’azienda, esercitando un ruolo di mediazione prezioso. Capisco le sue motivazioni al punto che ho dovuto smettere di insistere per indurlo a desistere dal suo proposito: è umanamente difficile accettare di trovarsi al centro di un polverone mediatico dopo essersi resi disponibili e senza alcun interesse a spendersi al servizio della collettività. Un comportamento, quello di Lorenzo Palmerini, che non può essere messo in discussione né disconosciuto da alcuno. Anche le regole della politica debbono avere un perimetro di riferimento oltre il quale non dovrebbero spingersi, perché non possiamo mai fare a meno di considerare i valori della correttezza, dell’onestà intellettuale e dell’etica dei comportamenti”.