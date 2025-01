Inchiesta falsi esami per la patente, rinvenuti 73mila euro con le perquisizioni

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sui falsi esami per il conseguimento della patente, che due giorni fa ha portato all’arresto di sei persone da parte della polizia di Latina. Gli agenti della Polizia Giudiziaria del capoluogo hanno svolto delle perquisizioni nelle abitazioni dei complessivi 18 indagati rinvenendo un’ingente somma di denaro contante, dell’importo di quasi 73mila euro. Trovato anche altro materiale che costituirà fonte di prova per l’attività investigativa: degli indumenti utilizzati per occultare la strumentazione elettronica usata durante le sedute d’esame e il software impiegato per trasmettere il segnale da remoto durante le sessioni stesse.