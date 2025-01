Irruzione in una villa, signora immobilizzata e rapinata

Una rapina in villa è stata messa a segno questa mattina a San Felice Circeo: due uomini con il volto coperto, armati di bastone, hanno forzato l’ingresso di un’abitazione sorprendendo nel sonno l’unica persona all’interno, una signora. Minacciata e immobilizzata, la donna ha consegnato il telefono, il bancomat con relativo pin e vari monili in oro del valore di almeno mille euro. I due si sono poi dileguati in sella ad uno scooter. La vittima ha fatto poi intervenire i carabinieri del posto, affiancati dai colleghi di Terracina: è stata trovata in un forte stato di agitazione e per tale motivo è stata soccorsa da un equipaggio del 118. I militari stanno indagando per risalire ai responsabili ma sembra che questi indossassero dei guanti per non lasciare alcuna traccia.