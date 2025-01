L’allarme si attiva ma il colpo da 10mila euro riesce lo stesso

Un furto da diecimila euro è stato messo a segno la notte scorsa in una farmacia di Priverno. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Terracina, in seguito a una segnalazione al 112: ignoti avevano forzato la serranda e la porta d’ingresso, riuscendo a svuotare le due casse automatiche. Il tutto è avvenuto nonostante l’attivazione dell’allarme e dei fumogeni. I militari stanno indagando per provare a risalire ai responsabili.