Lascia l’auto davanti al negozio rapinato: smascherato un 38enne

Ha prelevato degli oggetti dagli scaffali di un negozio, ha aggredito il titolare che lo aveva scoperto ed è scappato a piedi, senza pagare. Un 38enne di Aprilia, già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato dai carabinieri attraverso le riprese della videosorveglianza, riguardanti anche l’auto con la quale si era presentato sul posto, per giunta rimasta parcheggiata davanti al locale. L’uomo è stato denunciato per rapina impropria, il negoziante si è dovuto rivolgere al pronto soccorso per le lesioni riportate.