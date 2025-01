Minorenni senza biglietto prendono a calci e pugni i controllori

I controllori li hanno sorpresi senza biglietto a bordo di un autobus del servizio pubblico locale di Latina. Quando hanno capito che sarebbero stati identificati e sanzionati, due 17enni di nazionalità egiziana hanno reagito sferrando calci e pugni ai malcapitati. L’aggressione è stata subito segnalata alla polizia, accorsa sul posto quando la colluttazione era ancora in atto. A fatica i due maneschi passeggeri sono stati condotti in Questura e denunciati alla Procura dei Minori di Roma per percosse, minacce, interruzione di pubblico servizio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.