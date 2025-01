Molesta e tenta di rapinare un gruppo di ragazzi, arrestato tunisino

Nella tarda serata di ieri la polizia di Latina ha arrestato un tunisino con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina. L’episodio è avvenuto in pieno centro, ai danni di un gruppo di ragazzi che stazionava nei pressi di piazza del Popolo: lo straniero si è avvicinato ai giovani e ha tentato di impossessarsi del cellulare di uno di loro, ma la reazione delle vittime lo ha fatto desistere, anche se il gesto di mettersi le mani in tasca in cerca di qualcosa ha messo in fuga la comitiva. Sul posto sono accorsi gli agenti e hanno trovato l’uomo in stato di agitazione: si è rifiutato di fornire le sue generalità e si è opposto al controllo, ma una volta bloccato è stato trovato in possesso di un rasoio con una lama da 6 centimetri. Quanto bastava per far scattare le manette. L’arresto è stato poi convalidato con la conseguente misura dell’obbligo di presentazione.