Notte movimentata ad Aprilia: fiamme dolose su un furgone e intrusi negli uffici comunali

Un’incursione negli uffici comunali di Aprilia è stata messa a segno da ignoti questa notte. I carabinieri sono accorsi in Municipio questa mattina accertando che qualcuno aveva forzato la posta d’ingresso e aveva lasciato sul posto una spranga di ferro. La scoperta sorprendente è arrivata dopo: dai locali non era sparito nulla, evidentemente qualcosa deve aver messo in fuga gli intrusi. Sempre questa notte, ad Aprilia, un incendio ha provocato ingenti danni ad un mezzo furgonato appartenente a una ditta operante nel settore della logistica. Una squadra dei vigili del Fuoco ha domato le fiamme e ha raccolto gli elementi necessari per confermare l’origine dolosa del rogo.