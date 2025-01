Picchiano un 43enne davanti casa, nei guai quattro indiani

Lo hanno accerchiato e aggredito davanti alla sua abitazione, procurandogli lesioni poi curate in ospedale e giudicate guaribili in 20 giorni. Quattro indiani sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Fondi in seguito ad un pestaggio ai danni di un connazionale 43enne. Uno dei quattro e risultato irregolare sul territorio italiano, altri due erano già noti alle forze dell’ordine. I militari stanno indagando per risalire ad eventuali ulteriori responsabili dell’agguato.