Rintracciati dalla volante dopo due agguati falliti in pieno centro

Due tentate rapine a distanza di pochi minuti, nel pieno centro di Latina, in piazza del Popolo e nella galleria Pennacchi. Ne sono stati autori ieri sera due tunisini e un egiziano, rispettivamente di 25, 23 e 22 anni. La polizia li ha rintracciati dopo la segnalazione arrivata da due vittime: in entrambi i casi i tre si erano avvicinati con la scusa di chiedere una sigaretta, poi avevano iniziato a minacciare tirando fuori un’arma giocattolo priva di tappo rosso. Il primo agguato è fallito per l’intervento di altre persone in aiuto di un ragazzo. Il secondo ha avuto per protagonista un uomo riuscito a divincolarsi e a scappare evitando la sottrazione del cellulare. I tre sono stati bloccati da una volante dalle parti di piazza Santa Maria Goretti. Riconosciuti successivamente dalle vittime e trovati ancora in possesso dell’arma giocattolo, i giovani sono stati denunciati per tentata rapina aggravata in concorso.