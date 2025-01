Scoperto un appartamento usato come base di spaccio: due arresti

Blitz nell’appartamento di un palazzo in pieno centro da parte della squadra mobile di Latina. Gli agenti controllavano da tempo l’abitazione, insospettiti da uno strano via vai di persone: convinti di trovare una base di spaccio, si sono appostati nelle vicinanze e hanno bloccato un giovane che aveva appena acquistato una dose di stupefacente. Così è scattata l’irruzione con il conseguente arresto di due spacciatori, un italiano e uno straniero, ed il sequestro di quasi 74 grammi di droga già pronta per la vendita: si trattava di dosi di hascisc, cocaina e ketamina. Ai due sono stati sequestrati anche due cellulari, contenenti foto e messaggi riferiti ai loro traffici, e un’agenda contenente altre informazioni, probabilmente sulla clientela. Durante l’operazione, tra l’altro, si sono presentati altri probabili acquirenti, a loro volta identificati.