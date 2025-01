Si finge vittima di una rapina da 5mila euro, smascherato un barista

Si era rivolto ai carabinieri lo scorso 10 dicembre raccontando loro di aver subito una rapina: due sconosciuti con il volto coperto lo avevano aggredito nel suo bar e sotto la minaccia di una pistola si erano fatti consegnare l’incasso della settimana precedente, per un importo di circa 5mila euro, per poi dileguarsi in sella a due bici elettriche. Un 41enne di Terracina ha però fatto i conti con le successive indagini dei militari: la videosorveglianza della zona ha dimostrato che negli orari indicati dalla presunta vittima nessuno aveva fatto irruzione e nessuno si era allontanato in bici. Il barista è stato dunque smascherato e denunciato, per simulazione di reato e tentata truffa aggravata. Con quella bugia, infatti, avrebbe cercato di ottenere un risarcimento da una compagnia assicurativa.