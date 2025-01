Tormenta la compagna e la figlia: divieto di avvicinamento per un 72enne

Tormentava la compagna e la figlia con continue aggressioni fisiche, ripetute minacce verbali e perfino con un frequente lancio di oggetti, tanto da costringerle a lasciare casa e a rifugiarsi in un B&B. Un 72enne è stato raggiunto da un provvedimento del Gip del Tribunale di Latina eseguito dalla squadra Mobile, incaricata di ricostruire la vicenda. Per l’uomo è scattato il divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico. Nei suoi confronti sono state attivate le procedure per un divieto di detenzione armi: gli agenti gli avevano già ritirato una pistola, regolarmente detenuta, denunciandolo però per omessa custodia.