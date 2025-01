Tragedia su Strada Piccarello: donna sbranata dai cani di un amico

Era una giovane straniera che probabilmente conosceva il proprietario ma che evidentemente non sapeva della presenza dei cani o forse dell’assenza del loro padrone. Si può spiegare così la tragedia avvenuta questa notte all’esterno di una villa su strada Piccarello, alle porte di Latina. I vicini hanno sentito le grida della ragazza e hanno fatto intervenire la polizia: al loro arrivo, intorno alle 3,30, gli agenti hanno esploso dei colpi contro cinque cani che continuavano ad infierire sulla giovane, uno è stato ucciso, un secondo è rimasto ferito e gli altri sono fuggiti. La donna era ancora viva, ma il suo cuore ha smesso di battere una volta arrivata al pronto soccorso del Goretti. La villa è finita sotto sequestro ma non si conoscono altri dettagli. Sembra che lo stesso proprietario, nei giorni scorsi, fosse stato aggredito dai cani mentre era in compagnia di un’altra giovane.