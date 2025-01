Violenta rissa in pieno centro, scattano tre “Dacur”

Scatta il divieto di accesso alle aree urbane per i tre protagonisti di una violenta rissa avvenuta a Cisterna lo scorso 27 luglio. Quella sera, poco prima della mezzanotte, la Polizia Locale intervenne in piazza 19 Marzo per una colluttazione avvenuta davanti ad un negozio: gli agenti trovarono sul posto un uomo che presentava ferite al volto e alle mani ma che negava di essere stato coinvolto nella rissa. Grazie alle riprese della videosorveglianza si riuscì a risalire a tre responsabili, scontratisi impugnando delle bottiglie e uno sgabello. Uno dei tre, straniero irregolare, è stato subito rimpatriato, Gli altri sono stati raggiunti dai cosiddetti Dacur emessi dal Questore: per tre anni non potranno avvicinarsi ai locali della movida cisternese.