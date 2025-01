Violenti o minacciosi con le loro ex: denunciati un 28enne e un 54enne

Al culmine di una lite all’interno di un appartamento nel centro di Gaeta si è scagliato contro la sua ex convivente procurandole ferite poi giudicate guaribili in 21 giorni. Per sua sfortuna, però, le grida della donna sono arrivate ai vicini che hanno subito allertato i carabinieri. Così uno straniero di 28 anni è stato identificato e denunciato per lesioni personali. Gli stessi militari, pochi giorni prima, sono intervenuti per un altro caso di violenza su una donna. Si trattava di un campano di 54 anni che aveva preso di mira l’ex compagna con ripetute minacce, al telefono e dal vivo. Per l’uomo è scattata la denuncia per atti persecutori e sono state attivate le procedure del cosiddetto Codice Rosso.