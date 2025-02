Tenta di avvelenare la moglie, 50enne accusato di tentato omicidio

MONTE SAN BIAGIO – È accusato di tentato omicidio l’uomo che avrebbe cercato di avvelenare la moglie. Il 5oenne di Monte San Biagio ha approfittato dell’abitudine della moglie di bere l’acqua ogni mattina sempre dalla sua bottiglia, allora ha deciso di metterci dentro per avvelenarla un grande quantitativo di un medicinale in gocce. Adesso il contenitore è stato sequestrato dai carabinieri della Stazione di Monte San Biagio ai quali si è rivolta la coniuge per denunciare il marito, un carpentiere del posto. L’episodio risale alla fine di gennaio ed ha portato la 47enne a lasciare la casa che condivideva con il marito e i due figli grandi, per tornare dai genitori che vivono a Pontinia. Sulla vicenda indagano i militari dell’Arma che stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per avere un quadro più preciso.