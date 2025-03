Latina, AutoEuropa presenta la nuova Volkswagen Tayron ✨🚗

LATINA – Porte aperte da AutoEuropa in Via Vespucci sabato 22 e domenica 23 marzo per scoprire la nuova Tayron. Pensata per le famiglie e per chi ama l’avventura, attenta però alle nuove esigenze ecologiche e sostenibili: è la nuova Tayron che si integra nella gamma Volkswagen come un SUV versatile e spazioso, capace di accogliere fino a 7 persone.

Disponibile in diverse motorizzazioni, offre soluzioni all’avanguardia per ogni esigenza:

🔹 Mild Hybrid 1.5 da 150 CV

🔹 Plug-in Hybrid con due livelli di potenza (204 e 272 CV) e fino a 120 km di autonomia in elettrico

🔹 Diesel 4Motion da 150 e 193 CV per il massimo della trazione

La versione Plug-in Hybrid si ricarica fino all’80% in soli 20 minuti in corrente alternata e supporta anche la ricarica in corrente continua fino a 11 kW.

A bordo troviamo il nuovo design Volkswagen con un infotainment da 13” (o opzionale da 15”) e un’illuminazione d’ambiente personalizzabile con 30 tonalità.

🔜 Vuoi vederla da vicino e provarla su strada?

📍 Ti aspettiamo nella nostra sede di Latina (Via Vespucci) e di San Giorgio a Liri (FR) sabato e domenica!

“È sicuramente una vettura attenta alle nuove esigenze ecologiche e sostenibili che richiede il mercato in questo momento”: così Cristian Papa, Amministratore Delegato di AutoEuropa ha presentato la nuova Tayron

“La nuova Tyron è pensata per le famiglie e per chi ha la ricerca dell’avventura” così ha introdotto le caratteristiche tecniche il consulente alle vendite Ruben Marzano

Sabato e domenica “Porte Aperte” a Latina: Roberta Forcina, Direttrice commerciale Autoeuropa.