Ventotene, la prefettura ordina al Comune di “ripristinare una corretta gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi”

VENTOTENE – E’ dovuta intervenire la prefetta di Latina Vittoria Ciaramella nel braccio di ferro tra Comune di Ventotene e Formia Rifiuti Zero dopo che l‘ente ha soppresso il centro di raccolta nell’area portuale senza prevedere alternative valide. Con un’ ordinanza emanata oggi (n. 0026136 dell’11 aprile 2025), la rappresentante di Governo ha ingiunto al Sindaco di Ventotene Carmine Caputo di adottare, senza ulteriori ritardi, tutti i provvedimenti necessari a garantire e ripristinare una corretta gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi, in virtù delle sue competenze in materia igienico-sanitaria.

Solo ieri il gestore del servizio aveva annunciato di aver avviato le procedure per l’esclusione del Comune dalla società per gravi inadempienze e assenza di confronto. “L’ordinanza prefettizia – sottolinea Formia Rifiuti Zero – conferma che l’isola necessita di un centro di raccolta comunale definitivo, funzionale, regolarmente autorizzato, e adeguato agli standard di legge. È un impegno che il Comune di Ventotene aveva assunto formalmente già nel 2019 e rispetto al quale risulta tuttora inadempiente, con tutte le conseguenze visibili ogni giorno sul territorio.

I carabinieri forestali e quelli dell’isola la scorsa settimana avevano sequestrato l’ex Campo sportivo, all’interno della vecchia cittadella confinaria, dove erano stati accatastati rifiuti di ogni genere senza autorizzazione.

“La società Formia Rifiuti Zero – si legge in una nota – ribadisce la propria disponibilità a proseguire il servizio nel rispetto delle condizioni di legalità, sostenibilità economica e tutela degli operatori e dei cittadini, ma non accetterà più imposizioni unilaterali né sarà disponibile a operare in assenza di copertura finanziaria. Si auspica che, anche alla luce della stagione turistica imminente, il Comune di Ventotene scelga finalmente la via della responsabilità e della collaborazione, nell’interesse dei cittadini e della tutela dell’ambiente”.