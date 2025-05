Scuola oltre le disuguaglianze, incontro a Latina con Irene Manzi

LATINA – Si terrà oggi pomeriggio, 12 Maggio, alle 18 al pub Geena in via Custoza, l’incontro promosso dal partito democratico “Per una scuola democratica oltre le disuguaglianze per costruire il futuro”. Sarà presente l’onorevole Irene Manzi responsabile nazionale scuola del partito democratico.

L’incontro si aprirà con i saluti del segretario provinciale Omar Sarubbo e della vicesegretaria del PD regionale Valeria Campagna. seguiranno gli interventi di Gianmarco Proietti, Francesca Perrone, Michele Bisceglia, Alessandro Quadrini e Pierpaolo Chiumera. Modera, Luigi Mantuano.