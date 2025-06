Amedeo Goria all’Appeal Beach brinda al Latina Calcio e alla Nazionale guidata da Gattuso

LATINA – Il notissimo giornalista sportivo Amedeo Goria, volto storico del panorama mediatico italiano, ha brindato con entusiasmo alla notizia della conferma del Latina Calcio nel campionato di Serie C e ha lanciato una profezia sul futuro della nazionale di calcio. L’evento si è svolto all’Appeal Beach di Latina, dove Goria è stato premiato per la sua lunga carriera nel giornalismo sportivo, alla presenza di rappresentanti del mondo imprenditoriale e professionisti di vari settori economici e sociali del Lazio. Durante l’evento, Goria ha condiviso con i presenti un messaggio di ottimismo e fiducia per il futuro del calcio italiano, rassicurando i tifosi sulla partecipazione della Nazionale ai prossimi Mondiali del 2026, che si disputeranno in Canada, Messico e Stati Uniti.

“Nonostante le difficoltà, l’Italia ha le capacità di qualificarsi e di tornare a competere ai massimi livelli internazionali, sono fiducioso per il lavoro che riuscirà a fare il mio amico Rino Gattuso”.

Goria ha anche espresso grande soddisfazione per il percorso del Latina calcio, simbolo di passione sportiva per la città e resilienza, e ha lanciato un messaggio di speranza e unità ai supporter nerazzurri.

Con la presenza di Amedeo Goria l’Appeal Beach, l’oasi al lido di Latina a due passi dal Circeo, guidata dall’imprenditore Giuseppe Pastore, si conferma come una delle mete mondane più belle e ambite dell’estate sulla splendida costa laziale.