Formia, riaperta al pubblico la storica cappella di San Michele Arcangelo

Formia ha celebrato un evento storico in occasione della festività di San Michele Arcangelo: la riapertura al culto della Cappella di San Michele Arcangelo, all’interno della Torre di Mola. Dopo secoli di chiusura, il luogo sacro torna ad essere patrimonio della comunità, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo, la comunità ecclesiastica e il Centro Studi SA Formia, promotore del progetto e autore dello studio storico. Alla cerimonia di riapertura e benedizione, che ha richiamato tantissimi cittadini, hanno partecipato il sindaco Taddeo, don Carlo Lembo, parroco della chiesa dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista, don Gennaro Petruccelli, parroco della chiesa di San Luca a Maranola, e Daniele Elpidio Iadicicco, presidente del Centro Studi SA Formia.

“La riapertura non è solo un atto simbolico, ma un gesto concreto d’amore verso la nostra storia e identità – ha dichiarato il sindaco –. Oggi celebriamo un nuovo inizio per la comunità”.

La Cappella, un tempo appartenuta alla famiglia Caetani e luogo di sepoltura dei signori del borgo di Mola, torna ora ad essere spazio di preghiera, memoria e comunità.