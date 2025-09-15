Cordoglio a Latina e Formia per la morte di Mario Taglialatela

LATINA – Saranno celebrati martedì 16 settembre alle 10 nella chiesa della Madonna del Carmine a Formia i funerali di Mario Taglialatela spentosi ieri improvvisamente a Formia all’età di 82 anni mentre passeggiava sul corso principale della città. Avvocato, già segretario generale e direttore generale del Comune di Latina, era stato segretario generale anche al Comune di Formia con la sindaca Villa ed era conosciutissimo. La sindaca di Latina Matilde Celentano e l’Amministrazione comunale hanno espresso cordoglio: “Con lui se ne va un uomo delle istituzioni di altissimo profilo”, si legge in una nota.

Grande cordoglio è stato espresso anche da Vincenzo Zaccheo, ex sindaco con cui Taglialatela ha percorso un lungo tratto di vita professionale: “Mi unisco al cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Mario Taglialatela, stroncato da un malore a Formia mentre percorreva, come era sua abitudine, una delle passeggiate quotidiane dopo una vita dedicata al servizio pubblico – è il pensiero di Zaccheo – . Il mondo politico e istituzionale della provincia di Latina perde una figura di grande spessore. Originario di Mondragone, laureato in Giurisprudenza, Taglialatela è stato per decenni Segretario Generale di numerosi comuni della provincia pontina – tra cui Formia e il Comune capoluogo – e a lungo apprezzato Direttore Generale del Comune di Latina. Dopo la pensione ha continuato a mettere la sua esperienza a disposizione delle amministrazioni locali, assumendo anche incarichi come Capo di Gabinetto. Nel 2018 aveva scelto di candidarsi a Sindaco di Formia, portando con sé la sua visione di servizio alla comunità. Chi lo ha conosciuto ne ricorda la cultura giuridica e amministrativa, l’equilibrio, la moderazione e la generosità. Era prodigo di consigli disinteressati verso la politica, anche quando mi trovavo ad affrontare decisioni importanti per la nostra città. A nome mio personale e dell’amministrazione comunale di Latina che ho avuto l’onore di guidare nei primi anni 2000, esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. Caro Mario riposa in pace e grazie per la preziosa collaborazione resa alla nostra città”.

Anche l’ex sindaco di Formia Sandro Bartolomeo che era presente nei momenti in cui Taglialatela ha accusato il malore che lo ha stroncato, in un post lo ricorda con affetto: “Ho conosciuto Mario appena eletto Sindaco , nel 1993. Per due mandati mi ha accompagnato con grande competenza e lealtà. La sua scomparsa , così improvvisa , lascia sgomenti: un vero signore , che associava alla professionalità una modalità di rapporto elegante , rispettoso e sempre amichevole.”

“Lo incontravi durante le sue quotidiane passeggiate, a passo volutamente lento per assaporare il tempo e per godersi la nostra città. Se ne va Mario, un vero signore, come pochi, se va con discrezione e silenzio, caratteristiche del suo meraviglioso essere. Buon ultimo viaggio caro amico”, scrive la consigliera comunale ed ex sindaca Paola Villa.

La camera ardente è stata aperta questa mattina alle 10 al cimitero di Formia.