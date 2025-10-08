Mega discarica abusiva a Sermoneta scoperta dalla Guardia di Finanza, scatta il sequestro

LATINA – Centinaia di metri cubi di cascami metallici, parti di autoveicoli, pneumatici fuori uso, parabrezza, oli esausti, cerchioni, autoveicoli da rottamare, batterie auto esauste, solventi, climatizzatori, e ancora container, macchinari edili, motori accatastati su un’area privata di 3000 mq. sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza nella zona rurale di Sermoneta. Tonnellate di rifiuti, anche speciali, con il rischio di sversamento nel terreno di sostanze nocive per l’ambiente.

Il sito – spiegano dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Latina – è stato individuato a seguito di mirata ricerca informativa, osservazione delle mappe aerofotogrammetriche e riscontri alle banche dati in uso al Corpo, con individuazione, nella zona rurale di Sermoneta, di un’area piuttosto estesa adibita a discarica poi rivelatasi abusiva posta nelle vicinanze del canale Rio Martino ed attigua ad altre aree di interesse naturalistico. C’erano persino letti ospedalieri, frigoriferi e elettrodomestici vari, il tutto a diretto contatto con il terreno.

Il reato ipotizzato è esercizio abusivo dell’attività di gestione di raccolta, deposito e gestione di rifiuti speciali, che ha portato alla denuncia di due persone. Il sequestro preventivo dell’intero sito è stato già convalidato dal GIP del Tribunale di Latina. Un’operazione svolta anche a tutela del patrimonio paesaggistico, dell’ambiente e della salute pubblica.