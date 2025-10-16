Tre ore di interrogatorio davanti al Gip per Tiero. Il consigliere regionale: “Sono sereno”

LATINA – E’ durato quasi tre ore l’interrogatorio di Enrico Tiero, il consigliere regionale presidente della commissione sviluppo economico e attività produttive della Regione Lazio indagato in un’inchiesta della Procura della Repubblica di Latina delegata a carabinieri e guardia di finanza.

Questa mattina Tiero si è recato in Tribunale intorno alle 9, 30 accompagnato dal suo legale per essere ascoltato dal giudice Giuseppe Cario. Si tratta di un interrogatorio preventivo dopo la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Latina di arresti domiciliari per il noto politico.

All’uscita si è detto sereno, ma non ha voluto aggiungere altro. L’avvocato Pasquale Cardillo Cupo che lo assiste ha assicurato che Tiero ha risposto in merito a tutte le contestazioni. E, a proposito dei seimila euro, l’accusa più grave tra quelle formulate dalla Procura, Cardillo Cupo ha affermato: “Abbiamo chiarito dimostrando come il dato reale sia diverso”.

Sarà il Gip all’esito dell’interrogatorio di oggi a decidere se ricorrano i presupposti per l’applicazione della misura cautelare.