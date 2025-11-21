Latina, il comitato Remigrazione e Riconquista manifesta in Via Don Morosini: “basta degrado”

LATINA – Manifestazione ieri in via Don Morosini a Latina. Il Comitato Remigrazione e Riconquista, che raccoglie diverse realtà nazionali e locali, ha manifestato con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della remigrazione e denunciare le gravi condizioni di degrado in cui versa la città, sempre più segnata dalle conseguenze di un’immigrazione incontrollata.

La partecipazione è stata significativa, oltre un centinaio di cittadini si sono uniti all’iniziativa ed hanno espresso con forza la crescente preoccupazione per un contesto urbano percepito come insicuro, reso ancor più critico dall’inerzia delle istituzioni locali e, in particolare, dell’amministrazione comunale.

“Negli ultimi periodi– sottolinea il Comitato – la città ma soprattutto il quartiere dov’è sita la via che ci ha visto protagonisti di questa protesta è stata teatro di episodi sempre più frequenti di risse, spaccio di stupefacenti, furti, atti vandalici e aggressioni ai danni di passanti, fenomeni attribuiti in larga misura a gruppi di stranieri, in prevalenza di origine nordafricana.”

Remigrazione e Riconquista evidenzia inoltre come “tale problematica non riguardi esclusivamente il contesto locale, ma si inserisca in una dinamica più ampia, di carattere nazionale ed europeo. “Abbiamo ildovere di combattere per difendere i nostri quartieri e le nostre città – ha dichiarato Luca Marsella, portavoce del comitato, intervenuto in piazza – e lo faremo da nord a sud in tutta la nazione. Con il nuovo anno lanceremo una raccolta firme per presentare la nostra proposta di legge, che vogliamo portare fino in Parlamento”.