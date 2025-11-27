Terminato il corso di presepistica del Comune di Latina: soddisfazione tra i partecipanti

LATINA – È terminato il corso di presepistica organizzato dal Comune di Latina e promosso dall’assessorato alle politiche giovanili. Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra l’ente e i soci dell’Associazione Presepistica Pontina di Latina. Un corso durato più di un mese con i partecipanti che hanno potuto imparare, partendo da zero, le tecniche basiche per costruire un presepe tipico della tradizione. L’iniziativa è stata pensata da parte del Comune con l’obiettivo di valorizzare un’arte, quella dei presepi, sentita e radicata nel patrimonio culturale italiano, offrendo al tempo stesso un’opportunità concreta di apprendimento e condivisione. Le lezioni, tenutesi presso il Podere n.18 in una traversa di via Monti Lepini, hanno lasciato soddisfatti tutti gli iscritti e le iscritte, così come riscontrato dalle loro voci:

I partecipanti non solo hanno realizzato tutti un proprio presepe con scenari vari, ma, il prossimo mese, potranno esporre i loro lavori in una mostra organizzata dal Comune al centro di Latina, evento che rientrerà nella cartellonistica dedicata al Natale 2026. L’iniziativa è stata anticipata al microfono di Antonella Melito dall’assessore allo sport e alle politiche giovanili Andrea Chiarato:

Inoltre, a guidare i partecipanti nel processo artistico sono stati tre maestri: Danilo, Stefano e, presente anche nella giornata di ieri, Gennaro Marino, il quale ha ringraziato il Comune di Latina per aver ridato l’opportunità all’Associazione Presepistica Pontina di poter tornare protagonista durante i festeggiamenti natalizi cittadini:

Ma non è tutto. L’associazione Presepistica Pontina continuerà la sua collaborazione con il Comune di Latina. Infatti, oltre al corso per principianti appena terminato, sarà autrice con Gennaro Marino del presepe che verrà allestito all’intero del Palazzo Comunale. Quest’ultimo, sarà inaugurato durante i festeggiamenti dell’8 dicembre, così come anticipato da Imma Marino, socia dell’associazione: