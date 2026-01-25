A Formia, stavano per truffare un’anziana, ma lei li fa arrestare

FORMIA – Stava per essere truffata, ma lei è stata più furba e li ha fatti arrestare. Siamo a Formia dove Carabinieri hanno arrestato un 43 enne di origine campana e un 40enne extracomunitario, entrambi residenti fuori regione. I due, pensando di avere a che fare con una sprovveduta hanno chiamato un’anziana di Formia richiedendo denaro e oro, per far fronte a debiti della propria figlia. La donna, che invece aveva capito di avere a che fare con dei truffatori gli ha dato appuntamento a casa, avendo allertato anche i carabinieri che hanno bloccato i due giovani che nel frattempo erano arrivati a casa della donna per prelevare denaro e preziosi. Dopo il rito direttissimo entrambi sono stati sottoposti alla misura cautelare che dispone l’obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di uscire dalle proprie abitazioni dalle ore 18:00 alle ore 07:00.