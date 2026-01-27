A Latina si commemora la Giornata della Memoria: l’iniziativa al teatro Ponchielli

LATINA – Questa mattina alle 10,30 si è tenuta la commemorazione organizzata dalla Prefettura di Latina in memoria delle vittime della Shoah. Protagonisti i ragazzi e le ragazze dell’Alessandro Volta, che si sono esibiti con l’orchestra d’istituto e la lettura di testi di riflessione e di approfondimento sul tema della memoria. Importante anche la partecipazione degli allievi e le allieve delle classi di grafica del Liceo artistico “Michelangelo Buonarroti”, grazie al cui impegno è stata realizzata la locandina dell’evento, raffigurante un filo spinato e delle scarpette rosse da bambina.

I saluti istituzionali sono stati aperti dalla Sindaca di Latina Matilde Celentano

Presente la Prefetta Vittoria Ciaramella, che ha ribadito l’importanza della partecipazione scolastica a questo tipo di eventi, che vedono come obiettivo quello di portare avanti il ricordo di un orrore che non si sarebbe più dovuto ripetere. A oggi, però, il mondo pare aver preso tutt’altra direzione:

Anche Luigia Spinelli, Procuratrice Aggiunta, ha sottolineato quanto sia significativo riunirsi ogni 27 gennaio per ricordare di come sia in realtà iniziato il dramma della Shoah, ovvero non direttamente con i campi di concentramento, bensì con l’indifferenza e la deumanizzazione dell’altro:

Oltre alle esibizione dei ragazzi e delle ragazze delle scuole partecipanti, la commemorazione di questa mattina ha visto la consegna da parte della Prefetta Vittoria Ciaramella delle medaglie d’onore alla memoria ai familiari di cinque militari pontini, deportati e internati nei lager nazisti e destinati ai lavori forzati. In rappresentanza di suo padre, Francesco Ruggeri ha ricordato la storia di quest’ultimo al microfono di Antonella Melito.