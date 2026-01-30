Acqua torbida nel sud pontino: posizionamento delle autobotti

Continuano i disagi per i cittadini del sud pontino alle prese con il fenomeno dell’acqua torbida dopo le piogge intense degli ultimi giorni. Acqualatina informa che, a seguito dei persistenti fenomeni di torbidità dell’acqua, sono in corso interventi straordinari nei Comuni del Sud Pontino. La problematica interessa attualmente Castelforte, Formia, Gaeta, Minturno – con esclusione delle località di Scauri e Marina di Minturno – Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia. Per questi territori la fornitura idrica è garantita anche attraverso il supporto di Acea Ato 5 con approvvigionamento da Spigno Saturnia e Santi Cosma e Damiano.

Per assicurare un servizio sostitutivo all’utenza, saranno a breve disponibili autobotti e serbatoi mobili posizionati in diversi punti dei Comuni interessati. A Santi Cosma e Damiano i serbatoi saranno collocati in via Francesco Baracca, nei pressi della Banca del Garigliano, in via Veneto nella piazza antistante la chiesa dei Santi Cosma e Damiano e in via Ausente, località Cerri Aprano, presso il parco giochi. Nel Comune di Castelforte i punti di rifornimento saranno attivi sulla strada provinciale Suio Alto, presso la sede della Protezione Civile in località Suio Alto, in via Capanna nei pressi del ponte sul torrente Rio Grande e in piazza Municipio, davanti al palazzo comunale.

A Spigno Saturnia i serbatoi mobili saranno posizionati nel piazzale retrostante il palazzo comunale, in via Saturnia a Campodivivo, nel piazzale antistante il ristorante “La Fornacella”, e in piazza Municipio nella località di Spigno Vecchio. A Minturno il servizio sarà garantito in piazza Castello, davanti al palazzo comunale, in piazza Fratelli Pimpinella nella località Santa Maria Infante e nella zona di Tufo, presso il centro anziani.

Nel Comune di Formia i punti di approvvigionamento saranno attivi a Maranola in piazza Antonio Ricca, a Castellonorato nel piazzale delle case popolari, a Penitro in via dei Frassini nei pressi della scuola elementare, a Trivio in piazza Sant’Andrea, a Gianola nel parcheggio antistante le scuole elementari, in largo Paone, in piazza Sant’Erasmo, in via Oberdan Spaventola presso il mercato nuovo, in via Palazzo nel piazzale retrostante il CONI e in piazza Mattei. A Gaeta le autobotti e i serbatoi saranno disponibili in via Calegna nel piazzale antistante la scuola dell’infanzia, in piazza Villa delle Sirene, sul corso Italia all’incrocio con via Bologna, in via Monte Tortona all’incrocio con via Monte Cervino, in piazza Traniello, in via Firenze nei pressi dell’hotel Mirasole e nel parcheggio della Vecchia Stazione.

Acqualatina invita l’utenza a utilizzare l’acqua con attenzione e ringrazia i cittadini per la collaborazione, assicurando aggiornamenti costanti sull’evoluzione della situazione.