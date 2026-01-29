Affare Vip Motors, eseguite quattro 4 misure cautelati

LATINA – I Carabinieri Hanno dato esecuzione stamattina, a Latina e provincia di Frosinone, alle ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Latina, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 4 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio. L’indagine svolta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Latina, svolta tra febbraio e aprile 2025, ha consentito di scoprire l’attività illecita dell’imprenditore Alessandro Agresti, che reimpiegava denaro di provenienza illecita nell’economia legale. L’uomo già in passato era stato sottoposto ad una misura di prevenzione patrimoniale, che, in concorso con i propri familiari ed un prestanome, ha fittiziamente intestato a terzi una serie di immobili, società, auto di lusso ed attività commerciali nel settore automobilistico, a Latina, Roma ed Anzio, per eludere misure di prevenzione patrimoniale a suo carico. Agresti sistematicamente reinvestiva i proventi illeciti in beni mobili e immobili, anche per mezzo di società immobiliari a lui intestate. L’indagine, coordinata dalla Procura di Latina, che ha consentito ai Carabinieri di sottoporre a sequestro preventivo, lo scorso 12 gennaio, 8 società attive nel settore immobiliare e nel commercio di auto di lusso, 19 unità immobiliari e circa 100 auto, anche di lusso, per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro.