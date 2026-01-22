Al 70° Stormo la consegna dell’Aquila di Pilota d’aeroplano nel ricordo di Simone Mettini e Lorenzo Nucheli



























LATINA – Si è tenuta questa mattina nell’hangar dell’aeroporto Comani di Latina Scalo la cerimonia di consegna dell’Aquila di Pilota di aeroplano a 36 allievi del 1° Corso dell’Accademia Aeronautica che hanno completato l’iter di selezione e addestramento svolto presso la scuola di volo del 70° Stormo. La cerimonia alla presenza delle autorità e delle famiglie dei nuovi giovani piloti, donne e uomini.

Nel suo discorso il comandante del 70° stormo, il colonnello Ambrogio Zanette, ha ricordato il suo predecessore Simone Mettini e l’allievo Lorenzo Nucheli, periti lo scorso 1° ottobre in un tragico incidente aereo proprio durante una missione di addestramento a bordo di un velivolo T-260 B. L’attuale comandante della prestigiosa scuola di volo, rivolgendosi ai giovani piloti, ha sottolineato la capacità che il gruppo ha avuto di supportarsi vicendevolmente senza perdere di vista l’importante obiettivo e ha detto commosso: “Loro oggi sono qui a gioire per voi per questo traguardo”.

LA CERIMONIA