ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

la cerimonia

Al 70° Stormo la consegna dell’Aquila di Pilota d’aeroplano nel ricordo di Simone Mettini e Lorenzo Nucheli

Il comandante Zanette: "Loro sono qui oggi e gioiscono per questo vostro traguardo"

LATINA – Si è tenuta questa mattina nell’hangar dell’aeroporto Comani di Latina Scalo la cerimonia di consegna dell’Aquila di Pilota di aeroplano a 36 allievi del 1° Corso dell’Accademia Aeronautica che hanno completato l’iter di selezione e addestramento svolto presso la scuola di volo del 70° Stormo. La cerimonia alla presenza delle autorità e delle famiglie dei nuovi giovani piloti, donne e uomini.

Nel suo discorso il comandante del 70° stormo, il colonnello Ambrogio Zanette, ha ricordato il suo predecessore Simone Mettini e l’allievo Lorenzo Nucheli, periti  lo scorso 1° ottobre in un  tragico incidente aereo proprio durante una missione di addestramento a bordo di un velivolo T-260 B. L’attuale comandante della prestigiosa scuola di volo, rivolgendosi ai giovani piloti, ha sottolineato la capacità che il gruppo ha avuto di supportarsi vicendevolmente senza perdere di vista l’importante obiettivo e ha detto commosso: “Loro oggi sono qui a gioire per voi per questo traguardo”.

LA CERIMONIA 

 

 

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ULTIME NOTIZIE
Tutte le Notizie
In Alto