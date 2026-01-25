Al via da lunedì 26 i lavori della biblioteca comunale Aldo Manuzio di Latina

LATINA – Prenderanno il via lunedì 26 gennaio le operazioni di cantierizzazione e, contestualmente, i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della biblioteca comunale Aldo Manuzio di Latina. “L’intervento – afferma il sindaco di Latina, Matilde Celentano, che detiene anche la delega alla Cultura – riguarderà prevalentemente le opere impiantistiche e l’intero sistema antincendio. Il completamento di questi lavori consentirà finalmente di ottenere il certificato di prevenzione incendi per l’intero immobile e di riaprire la biblioteca alla cittadinanza in condizioni di piena sicurezza”. L’intervento, dal valore complessivo di 400mila euro, prevede il completamento dei serbatoi d’acqua, delle canalizzazioni e degli impianti, oltre al trattamento dei materiali strutturali affinché siano resistenti al fuoco e garantiscano standard di sicurezza adeguati. La conclusione dei lavori e la riapertura completa della biblioteca sono previsti a inizio luglio.

“Si tratta di lavori fondamentali – prosegue il Sindaco – perché la sicurezza delle persone e la tutela di un luogo simbolo della cultura cittadina sono una priorità. Questo intervento, per il quale ringrazio il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale, la commissione Lavori pubblici presieduta dal consigliere Fausto Furlanetto nonché tutti i consiglieri che hanno votato la variazione di bilancio che consentirà gli interventi, la dirigente Angelica Vagnozzi e nonché il personale del servizio Manutenzioni, consentirà la piena valorizzazione di uno spazio centrale per la nostra comunità”.

Per consentire l’avvio del cantiere, il servizio di prestito librario in presenza sarà temporaneamente sospeso dal 26 gennaio 2026 fino al termine degli interventi. Resterà invece regolarmente attivo il servizio di prestito della sezione Ragazzi e Giovani Adulti, così da contenere al minimo i disagi per l’utenza.

“La biblioteca Aldo Manuzio rappresenta un punto di riferimento fondamentale soprattutto per i giovani, gli studenti e i frequentatori abituali degli spazi di studio, ed è sempre stata tra i luoghi culturali più vissuti della città. La sua riapertura si inserirà in una rete di spazi già oggi a disposizione delle nuove generazioni, come Spazio Idea Kennedy e l’ex Garage Ruspi, oggi trasformato e gestito da Sapienza – Università di Roma come maxi area studio, a conferma di una visione che punta con decisione su cultura, formazione e socialità.

Il Comune di Latina ha recentemente ottenuto anche un finanziamento della Regione Lazio pari a 36mila euro, destinato a rilanciare la biblioteca Aldo Manuzio come luogo di inclusione, incontro e partecipazione culturale.

Investire nella biblioteca – conclude il Sindaco – significa investire nel futuro della città, offrendo spazi sicuri, moderni e accoglienti dove crescere, studiare e condividere conoscenza”.